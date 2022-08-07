Радник керівника Офісу президента України наголосив, що це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль зброї.

Вкиди Росії про "чорний ринок зброї" мають на меті заблокувати підтримку України партнерами, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це він написав у Twitter.

"Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про "чорний ринок зброї" Росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок – заблокувати підтримку", - зазначив він.

Водночас Подоляк підкреслив, що за півроку не знайдено жодного доказу щодо такого ринку.

"Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль (зброї – УНІАН)", - зазначив він.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше росіяни поширювали тезу про те, що Україна продає західну зброю на чорному ринку. У ЦПД розповіли, що такі заяви - фейк.

"З початку постачань західної зброї Україні чорний ринок почав насичуватись цією зброєю, що говорить про ненадійність України як партнера. Захід має комплексно оцінити негативні наслідки цих постачань", - цитують пропагандистів в ЦПД.

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