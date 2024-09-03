Українські військовослужбовці показали відео знищення російських військових, які вирушили на штурм позицій на Таврійському напрямку.

Українські військові продовжують стримувати ворога на більшості напрямків. 79 окрема десантно-штурмова бригада (79 ОДШб) опублікувала відео, показавши, як вони знищують російських військових, які вирішили штурмувати наші позиції на Курахівському напрямку.

"Окупанти вкотре вдалися до суїцидного кроку - і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції Таврійських десантників", - заявляють воїни ЗСУ.

Аеророзвідникам вдалося виявити колону противника ще на підступах. Ворог не очікував, але його "привітали" воїни ЗСУ за допомогою артилерії та ударних дронів. Один із десантників заявив, що щойно ворог зрозумів, що наші військові "пристрілялися", почав розгортати техніку і тікати.

"Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів", - додав військовий.

Варто зазначити, що Курахівський напрямок продовжує бути одним із найбільш "гарячих" на всій лінії фронту. Протягом доби на цій ділянці відбуваються десятки бойових сутичок із ворогом. 79 ОДШб, зокрема, вже неодноразово знищувала колони окупанта, які прямували на штурми.

Важливі новини про війну в Україні - що вже повідомлялося

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про успіх воїнів ЗСУ під Покровськом. Про це свідчать кадри з геолокацією. Зокрема, на південному сході від міста, у Новогродівці українським захисникам вдалося відновити деякі втрачені позиції.

Втрати особового складу в окупанта становлять 618 960 осіб.

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