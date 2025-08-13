В даний час достеменно про наслідки нальотів поки що невідомо.

В ніч на 13 серпня безпілотники атакували два нафтопереробних заводи (НПЗ) у двох областях РФ. А також нафтоперекачувальну станцію в Брянської області.

За даними місцевих пабліків, волгоградський НПЗ атакували до 20 дронів. Поки що не відомо про результати удару. Але як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок у Волгограді.

Крім того, там було закрито місцевий аеропорт. Рейси в Москву та на курорти Єгипту затримані.

Примітно, що волгоградський НПЗ українські дрони вже атакували двічі - 31 січня та 3 лютого цього року. Після цього він зупиняв роботу.

Також українські дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї. Зокрема, дрони навідались на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Українські дрони атакували цей завод вже кілька разів протягом останніх півтора року.

Крім цього, вночі дрони уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянської області. Там розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" нафтопроводу "Дружба". Звідти російська нафта йде в Білорусь, Балтику й Угорщину через Україну.

Удари по Росії

Вчора дрони Головного управління розвідки вдарили по єдиному в Росії заводу з випуску гелію для ракет. Цей завод вважається одним з найбільших у Європі - його річна потужність становить близько 15 млрд куб м газу.

Місцеві жителі бачили прольоти БПЛА і повідомляли про серію вибухів у районі заводу.

