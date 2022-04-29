Втрати росіян уточнюються.

Вночі на півдні Збройними силами України уражено 11 цілей російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"Протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами уражено 11 цілей противника. Втрати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що ситуація в нашій зоні відповідальності залишається стабільно напруженою.

"На окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини рашисти намагаються просувати ідею невідворотності закріплення регіонів під владою Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому, ця діяльність успіхів не має, адже місцеві чинять відчайдушний спротив, попри розгін мітингів, залякування та подворові обходи окупантами.

"Готуючи чергову фейкову картинку для пропагандистського телебачення, окупанти намагаються загітувати ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Миколаївщині населені пункти, звідки російські загарбники відступили, продовжують потерпати від їх же обстрілів. "Ворожі війська, побоюючись підходу наших підрозділів, гатять по мирному населенню, в тому числі намагаючись вдарити і по наших позиціях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи.

"Корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, за добу 28 квітня уражено 15 повітряних цілей російських окупантів: 1 літак (Су-34); 5 крилатих ракет; 9 БпЛА.

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