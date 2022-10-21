Такі безпілотники можуть використовуватися для ударів по Підмосков'ю, але в певному контексті.

Нові дрони українського виробництва здатні змінити хід війни. Однак з їх розробкою приватні компанії впоралися б краще, ніж "Укроборонпром". Ці безпілотники можна буде застосовувати для ударів по території Росії, але в певному контексті.

Такою думкою поділився військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю УНІАН.

Аналітик ствердно відповів на питання про те, чи змінять нові українські БПЛА ситуацію на полі бою: "Він [дрон] зроблений на базі "Лелека". Була така розробка представлена ще до війни. А де був вісім місяців "Укроборонпром"? Особливо коли ми дізналися, що "Байрактари", виявляється, дуже чутливі до російського РЕБу. Треба було вісім місяців чекати, щоб наклепати цих дронів?".

Потім Жданов заявив, що "Укроборонпром" — "державний монополіст з, напевно, найбільшою бюрократичною машиною". Він вбиває всі волонтерські ініціативи. Приватні компанії могли б швидше налагодити виробництво дронів. Можливо, ці БПЛА не літали б на 1000 кілометрів, але 200 або 300 вже достатньо.

Далі військовий експерт висловився щодо потенційних атак по території Підмосков'я із застосуванням нових безпілотників українського виробництва: "Дрон наш і в принципі так, ми можемо бити. Але на сьогоднішній день, судячи з тієї ситуації, яка у нас складається на території Росії, вся ця мішура, яка там відбувається, — "це не ми" і "нас там немає". Вони можуть спокійно літати. Якщо хтось потім почне копатися в уламках, ми теж можемо сказати: "Ми їх кудись продаємо, може хтось запустив".

Жданов згадав, як окупанти збили в Криму якийсь безпілотник з AliExpress вартістю $9 тисяч. Хто його відправив на територію півострова, невідомо. В описаному форматі можуть здійснюватися атаки

"Ось в такому контексті — так. Треба робити крок у відповідь. Є ж бази, склади, арсенали. Всі знають, де вони знаходяться. Є транспортна інфраструктура, особливо — залізнична. Єдине, що із запізненням, але, тим не менш, відповідь повинна бути, і я думаю, що вона буде", — підсумував Жданов.

Створення українських дронів: що відомо

В "Укроборонпромі" 17 жовтня натякнули на створення нового українського безпілотника. А як доказ представники концерну опублікували фото корпусу.

"Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку... Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", — заявили в "Укроборонпромі".

За словами Олексія Арестовича, нові розробки повинні представити до настання холодів. Вони будуть українського виробництва і в товарних кількостях.

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