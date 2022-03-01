Мер міста закликав готуватися обороняти столицю.

У Києві ситуація складна. Ворог знаходиться на підступах до столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

"Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ", - зазначив він.

Кличко повідомив, що зведені укріплення на в’їздах в місто, також встановлені блокпости. "Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю", - написав Кличко.

"Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без крайньої потреби на вулиці. За сигналу тривоги перебувати в укриттях", - підкреслив столичний мер.

Він нагадав, що всі об‘єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00.

"З 20:00, нагадаю, комендантська година. Всі – залишаються вдома або в укриттях! По місту пересувається тільки транспорт зі спец перепустками від військового коменданта Києва! Триває комендантська година до 8 ранку", - підкреслив Кличко. .

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