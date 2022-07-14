За останні три доби окупанти не змогли домогтися істотного просування вперед на будь-якій ділянці фронту.

Російські окупанти наступають на Донбасі невеликими підрозділами у складі рот і взводів. За останні три доби загарбники не змогли істотно просунутися вперед на будь-якій ділянці фронту. Через це вони ризикують втратити динаміку, набрану після взяття Лисичанська, з якого відійшли ЗСУ.

Такою інформацією поділилася британська розвідка у своєму традиційному звіті про війну в Україні.

"На Донбасі російські сили продовжують наносити артилерійські удари по широкому фронту, після чого в деяких районах проводяться пробні атаки невеликими підрозділами у складі рот і взводів. Однак за останні 72 години вони не домоглися значних територіальних успіхів і ризикують втратити динаміку, набрану після взяття Лисичанська", — повідомили в британській розвідці.

У звіті також сказано, що техніка, зброя і тактика радянських часів, які використовуються рашистами, не дозволяють швидко відновити і наростити атакуючий темп, якщо немає істотної кількісної переваги. А досягти її Росія на поточний момент нездатна.

Представники британської розвідки також згадали чотиристоронні переговори між Україною, РФ, ООН і Туреччиною. Вони стосувалися експорту зерна та обміну полоненими. Незважаючи на успішну бесіду, дипломатичне завершення війни зараз залишається вкрай малоймовірним.

Нагадаємо, українські захисники щодня відбивають штурми окупантів на Донбасі. У ранковому зведенні 14 липня Генштаб ЗСУ розповів про успішну оборону від ворожих атак на Бахмутському і Слов'янському напрямках. Біля Верхньокам'янського тривають бойові дії, а в районі Кам'янки противник має частковий успіх.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: