Російські окупанти наступають на Донбасі невеликими підрозділами у складі рот і взводів. За останні три доби загарбники не змогли істотно просунутися вперед на будь-якій ділянці фронту. Через це вони ризикують втратити динаміку, набрану після взяття Лисичанська, з якого відійшли ЗСУ.
Такою інформацією поділилася британська розвідка у своєму традиційному звіті про війну в Україні.
"На Донбасі російські сили продовжують наносити артилерійські удари по широкому фронту, після чого в деяких районах проводяться пробні атаки невеликими підрозділами у складі рот і взводів. Однак за останні 72 години вони не домоглися значних територіальних успіхів і ризикують втратити динаміку, набрану після взяття Лисичанська", — повідомили в британській розвідці.
У звіті також сказано, що техніка, зброя і тактика радянських часів, які використовуються рашистами, не дозволяють швидко відновити і наростити атакуючий темп, якщо немає істотної кількісної переваги. А досягти її Росія на поточний момент нездатна.
Представники британської розвідки також згадали чотиристоронні переговори між Україною, РФ, ООН і Туреччиною. Вони стосувалися експорту зерна та обміну полоненими. Незважаючи на успішну бесіду, дипломатичне завершення війни зараз залишається вкрай малоймовірним.
Нагадаємо, українські захисники щодня відбивають штурми окупантів на Донбасі. У ранковому зведенні 14 липня Генштаб ЗСУ розповів про успішну оборону від ворожих атак на Бахмутському і Слов'янському напрямках. Біля Верхньокам'янського тривають бойові дії, а в районі Кам'янки противник має частковий успіх.
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