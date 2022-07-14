На Сумщині окупанти обстріляли з РСЗВ райони Дорошівки та Грабовського.

Ворог безуспішно намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки та відійшов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін у складі, положенні підрозділів та характері діяльності противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв із мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

Війна в Україні: актуальні дані

13 червня українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів на декількох напрямках. Так, бійці ЗСУ відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Крім того, наші захисники успішно відбили штурмові дії у напрямках Іванівки та Долини й відігнали окупантів назад.

Також всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

Станом на ранок 14 липня бійці ЗСУ відбили штурм окупантів на Бахмутському напрямку.

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