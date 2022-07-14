Окупанти також завдали авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки.

Ворог здійснив наступ у напрямку Кам’янки, має частковий успіх.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам’янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам’янки. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії й танків по лінії зіткнення. У готовності до завдання ракетних ударів утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Як раніше повідомляв УНІАН, в американському Інституті дослідження війни попередили, що супротивник посилив артилерійські та ракетні обстріли західніше міста Бахмут Донецької області, можливо, щоб ізолювати його від українських ліній комунікацій із заходом та півднем.

11 червня стало відомо, що російські окупанти готуються до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

При цьому росіяни намагаються встановити остаточний контроль над Луганською областю, оточити угруповання Сил оборони в Донецькій області, утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом та блокувати морські комунікації України у Чорному морі.

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