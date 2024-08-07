Військові навіть знищували легку колісну техніку типу "Жигулі" та навіть мотоцикли на цьому напрямку.

В Луганській області під час штурмів ворог застосовував "Жигулі" та мотоцикли, ймовірно, через нестачу техніки. Про це розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", Майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко в ефірі КИЇВ24.

"В районі оборони бригади "Рубіж" зараз противник техніки фактично не застосовує під час штурмів. Але, коли вони були, то наші оператори FPV-дронів відпрацьовували по танках, БМП, МТ ЛБ", - заявив Кожубенко.

За його словами, військові навіть знищували легку колісну техніку типу "Жигулі" та навіть мотоцикли на цьому напрямку.

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Нацгвардійці взяли в полон російського морпіха на мопеді

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня бійці Національної гвардії України взяли у полон окупанта з російської бригади морської піхоти, який намагався штурмувати українські позиції на мопеді.

"Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку", - заявили в НГУ.

Бійці 21-ї бригади НГУ вже чекали на незваного гостя. У Нацгвардії поінформували, що полоненому 43 роки, він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.

За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.

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