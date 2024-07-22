Для потреб підрозділів кодифіковано понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки.

Спеціальну легку автомототехніку Сили оборони використовуватимуть на фронті для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що за 6 місяців 2024 року міністерство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки. До переліку входить продукція відомих виробників всюдихідної легкої автомототехніки зі США, Азії та Європи.

Зокрема, серед нових зразків є багі (невеликі легкі автомобілі високої прохідності), мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, чотири- та шестиколісні квадроцикли і гексацикли. Також для потреб підрозділів Сил оборони кодифіковано гідроцикли — транспорт для пересування по воді.

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В Міноборони наголосили, що спектр застосування таких транспортних засобів на фронті є досить широким.

"Легкий всюдихідний автомототранспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки", - йдеться в повідомленні.

Використання мотоциклів і багі на війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти неодноразово використовували на фронті мотоцикли та багі. При цьому у ЗСУ пояснили, чому окупанти на мотоциклах є серйозною проблемою.

Речник Оперативно-стратегічіного угруповання військ "Хортиця" Дмитро Лиховій зазначав, що не потрібно насміхатися з ворога з приводу використання такої техніки. За його словами, можна до цього підходити в контексті "голь на выдумки хитра", але мотоцикл дає ворогу змогу під'їхати з виграшем часу ближче до точок, де можна спішитися, зайняти посадку.

Лиховій зазначив, що боротися з цим можна за допомогою FPV-дронів. Саме FPV-дрони, ударні дрони, скиди, артилерія і міномети мають на меті ураження мотоциклістів, ще коли їх виявили засоби аеророзвідки десь на іншому краю поля. За його словами, дуже важливо знищити їх завчасно, тому що коли вони підʼїжджають ближче, можуть бути вже погані наслідки.

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