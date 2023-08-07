Військовополонені розповіли, які жахи відбуваються в підрозділах, де їм доводилося воювати разом з зеками.

Громадяни Білорусі, які воювали у складі російської "ПВК Вагнер" і потрапили в український полон, звернулися до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з проханням про обмін.

Звернення до Лукашенка і велике інтерв'ю з двома військовополоненими - Максимом Зюзюнчиком і Андрієм Гериловичем - були оприлюднені в межах проекту "Хочу жити". Обидва найманці, які воювали проти України у складі так званої "ПВК Вагнера", перебувають в українському полоні з осені 2022 року.

Під відеозапис вони звернулися до Лукашенка та інших посадових осіб в Білорусі з проханням обміняти їх на військовополонених, які билися на боці України, або на політв'язнів, яких утримують в Білорусі або РФ.

Зокрема Зюзюнчик і Герилович запропонували, щоб влада Республіки Білорусь зв'язалася з представниками полку ім. Кастуся Калиновського - білоруського добровольчого формування у складі ЗСУ. Військовослужбовці цього підрозділу Сил оборони обурені зрадою своїх співгромадян, але готові взяти участь у процесі обміну, якщо такий відбудеться.

"Якщо обмін не відбудеться, може статися все, що завгодно. Не знаємо, наскільки ми свої для вас. Але ми сподіваємося, що ви нас заберете. Десь ми вчинили неправильно: у нас – своя ідеологія, у нашого супротивника – інша... якщо ми вам потрібні, ми просимо, щоб цей обмін відбувся якнайшвидше", - заявив Зюзюнчик.

Зараз обидва найманці стверджують, що не збиралися воювати на території України. Так, за словами Зюзинчика, він був контрактником у білоруській армії, а 2021 року був завербований "Вагнером", де заперечували, що білорусів можуть задіяти у війні проти України. Наприклад, деяких найманців готували, для відправки в скупчення людей на можливих акціях протесту в Білорусі. Від найманців вимагалося виявляти в натовпі активних супротивників режиму Лукашенка і затримувати їх.

Пізніше, опинившись на території України, Зюзюнчик був поранений одним зі своїх командирів, з яким у нього були розбіжності з приводу тактики ведення бойових дій. Пораненим він потрапив у полон, це сталося у вересні 2022 року.

За словами Гериловича, він кілька років працював у Москві на велику китайську компанію, але після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратив роботу і повернувся до Білорусі.

У березні 2022 року в телеграм-каналі він побачив оголошення про набір на службу, але запевняє, що потім підписував контракт, який передбачав тільки охорону нафтових вишок, але не в Україні.

"Але нас "завантажили" і ми опинилися під Світлодарськом (Донецька область – УНІАН). Тоді нас поставили до відома, що ми будемо воювати в Україні, разом з зеками. Багато хто був в шоці, але з "Вагнером" сперечатися неможливо - люди просто зникали", - розповів Герилович.

За його словами, в якийсь момент він навідріз відмовився воювати і наполягав на відправці в Білорусь, де у нього троє дітей. Після цього кілька людей, включаючи вагнерівських командирів з позивними "Дикий" і "Жорик", його били більше двох годин.

Через нетривалий час він просто здався в полон – пішов через поле, у напрямку до українських позицій, де "прийняв" його батальйон "Свобода".

Білорус також розповів, як вагнерівці знущалися над літнім найманцем з позивним "Монастир", який також не хотів воювати в Україні.

"Він голосно обурювався, хотів додому. Його вивели і він зник. Зустрів його вже через 2,5 місяці", - каже Герилович. За його словами, "Монастир" був дуже виснажений, літній чоловік розповів, що його весь цей час насильно утримували в морському контейнері, де він їв, спав, справляв потреби, а ночами під суворим наглядом розвантажував фури. В результаті, був зломлений і погодився воювати, під час бойових дій був убитий.

Як повідомляв УНІАН, один з найманців ПВК "Вагнер", який брав участь у війні проти України і нині перебуває в Білорусі, зізнався, що він - "брудний найманець". Раніше судимий чоловік заявив, що війна – бізнес, йому подобається почуття небезпеки і заробляти на цьому гроші.

Він каже, що загиблі люди – просто "витратний матеріал" і хвалиться награбованим.

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