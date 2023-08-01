Найманець активно ділився планами і хвалився тим, що отримав "трофей" – машини вбитих українців.

Один з найманців ПВК "Вагнер", який брав участь у війні проти України і тепер перебуває в Білорусі, відверто розповів про своє ставлення до вбивства мирного населення.

Раніше судимий чоловік за 30, який приєднався до ПВК в 2014 році, поділився своїми поглядами на війну з журналістами "Настоящее время. Беларусь", що спілкувалися з ним під прикриттям на одному з сайтів знайомств.

"Та я не військовий, я брудний найманець. Честь, кров, мужність", – говорить він про себе.

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Розмірковуючи про свою мотивацію брати участь у війні, він називає два ключові моменти: йому подобається відчуття небезпеки і заробляти на цьому гроші.

"[Воюють] за гроші. Війна – це бізнес ї*** (великих) масштабів, яких нам і не снилося. [Люди гинуть, вони] расходник. І це не нам вирішувати. Це верхівки. А ми навіть не пішаки. А хто воювати буде. Якщо не ми – то ваші діти, брати. А нам п*** (все одно). Я сюди заради цього і прийшов, щоб небезпека поруч була. Це затягує більше, ніж влада. Я ж тобі спочатку пояснював, що державі п*** (все одно) на народ. Це бізнес", – каже він.

Будь-які спроби журналістів розпитати його про те, як він ставиться до того, що війна приносить страждання мирному населенню, не мали успіхів. Замість цього найманець активно ділився планами і хвалився зарплатою та награбованим.

"Тут просто машини переганяти треба. Машини трофейні зареєструвати. Самі забрали, вони трофейні. Ми їх на війні забрали у укрів. Вони на них їздили, тепер їх немає, вони наші, ось як", – пише чоловік.

На уточнювальне запитання про те, чи були вбиті цивільні, яким належали це авто, співрозмовник коротко відповів: "Не заглиблюйся".

Вагнерівці в Білорусі - що потрібно знати

В середині липня найманці ПВК "Вагнера" почали масово переміщатися з окупованих територій України і Росії в Білорусь, де в селі Цель під Осиповичами був розбитий табір. Згодом стало відомо, що найманці, чию кількість Україна оцінює у понад 5 тисяч осіб, розбили табір на старих військових складах біля села Поплави.

Журналісти з'ясували, що у Білорусі найманцям пообіцяли громадянство і всі умови для того, щоб вони могли створити тут сім'ї і залишитися жити. У той же час переміщення "вагнерівців" в РБ строго обмежене.

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