Міст підірвано, а просування ворогів вглиб зупинено.

Збройні сили України здобули вже другу перемогу за день в Миколаївській області. Перша — це звільнення неназваного села, про яке раніше повідомляв УНІАН. А друга — знищення російських окупантів при спробі форсувати річку. Вороги зазнали втрат і були змушені відступити.

Як говориться в ролику нижче, противники спробували спорудити переправу поблизу села Костянтинівка Миколаївської області. Міст був підірваний українськими воїнами, що зупинило подальше просування окупантів. Річка, яку намагалися форсувати путінські солдати, невелика, але техніка через неї не пройде. Потрібна переправа, яку якраз зруйнували ЗСУ.

У бою доблесні українські воїни також підірвали кілька бойових машин ворога. Втрати не уточнюються, але на відео помітна знищена техніка. Найімовірніше, особовому складу підрозділу, по якому вчинили удар, теж завдано відчутної шкоди.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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