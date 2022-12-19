Українські воїни уразили ворожий пункт управління, зазначили у Генштабі.

За минулу добу українська авіація завдала три удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів, а також дев’ять разів вдарила по районах зосередження озброєння, військової техніки та особового складу супротивника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії Сил оборони України уражено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк", два ворожі склади боєприпасів, пункт управління супротивника, а також район зосередження живої сили окупантів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За його даними, також за добу українські воїни ліквідували сім іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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Увечері 18 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги намагаються наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках, а на Лиманському роблять спроби відновити втрачене положення.

Крім того, повідомлялося, що упродовж доби українські воїни завдали шість ударів по районах зосередження озброєння, особового складу та військової техніки ворогів. Також захисники України били по позиціях зенітно-ракетних комплексів супротивника. Уражено два ворожих склади боєприпасів.

Станом на 18 грудня загальні втрати РФ в Україні становлять близько 98 тисяч 280 загарбників.

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