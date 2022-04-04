Знищення техніки супротивників має зменшити ворожий потенціал для наступу на одному з напрямків на сході нашої країни, зазначили в Оперативно-тактичному угрупуванні "Схід".

Українські артилеристи знищили понад 40 одиниць автомобільної техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Учора наші воїни виявили велике скупчення автомобільної техніки, яку російські фашисти вирішили сховати на фермі. Однак, довго залишатися непомітними для пильних очей українських захисників не вийшло", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, влучним вогнем українські артилеристи накрили ангар із технікою. Після чого відбулась детонація машин з пальним.

"Російські окупаційні війська втратили понад 40 одиниць автомобільної техніки. Це своєю чергою значно зменшує потенціал ворога на одному з напрямків району бойових дій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Суми, Чернігів та Маріуполь.

У Генштабі Збройних сил України повідомляли, що станом на 4 квітня в нашій державі знищено 1 273 одиниці автомобільної техніки супротивника.

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