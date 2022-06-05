Також знищено один ворожий вертоліт та два артилерійських тягачі.

5 червня на сході країни українські захисники ліквідували 43 окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 5 червня, наші воїни знищили: особового складу - 43, вертольотів - один, АТТ - два", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували сотню російських загарбників.

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 5 червня орієнтовно становлять: особового складу - близько 31150 (+100) осіб ліквідовано, танків - 1381 (+5) одиниць, бойових броньованих машин - 3392 (+13), артилерійських систем - 686 (+6), РСЗВ - 207, засобів ППО - 95, літаків - 210, гелікоптерів - 175, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8), крилатих ракет - 122, кораблів/катерів - 13, автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23), спеціальної техніки - 53.

Вас також можуть зацікавити новини: