Супротивники використовують безпілотники в України для повітряної розвідки та коригування вогню.

Українські захисники збили три безпілотні літальні апарати окупантів.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Як зазначається, окупанти продовжують використовувати БПЛА оперативно-тактичного рівня по всій території нашої держави для повітряної розвідки та коригування вогню.

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"Так, 5 вересня, близько 15:00 години, у небі над Херсонщиною, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник "Орлан-10". Ще два БПЛА цього типу знищено на Харківщині зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Крім того, по безпілотнику працювала протиповітряна оборона на Вінниччині, результати роботи уточнюються.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. На нашій землі вже ліквідували близько 49 тис. 800 загарбників та, зокрема, 867 ворожих дронів.

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