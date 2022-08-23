Знищено ще один ворожий танк, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

На півдні Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами та два командних пункти ворога.

Підтверджено втрати ворога в кількості 23 військових, одного танку Т-72 та легкого броньованого тягача, повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Facebook, коментуючи обстановку станом на 12:00.

Він заначив, що обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному", - сказав він.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Армія нашої держави дає гідну відсіч ворогам.

Станом на 23 серпня на нашій землі вже ліквідували близько 45 тис. 550 супротивників та, зокрема, 1 тис. 921 ворожий танк.

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