Остаточні ворожі втрати уточнюють, зазначили у Військово-морських силах нашої армії.

Військово-морські сили Збройних сил України за добу, 18 квітня, знищили 24 російських окупантів, остаточні втрати супротивника уточнюють.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено 24 окупанти та броньована машина піхоти", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Російські загарбники вже тривалий час намагаються прорвати оборону українських воїнів на Донбасу. Супротивники багато разів атакували українських воїнів на Авдіївському, Мар’їнському, Бахмутському та Лиманському напрямках і зазнавали поразок. Найгарячіші бої точилися за Бахмут та Авдіївку.

Вороги вже зазнали дуже серйозних втрат на нашій землі. Втрати росіян в Україні на 19 квітня становлять 183 750 осіб. Лише за минулу добу наші воїни знищили понад 600 окупантів.

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