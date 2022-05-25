В нашій країни за добу знищили кілька танків супротивника, зазначили у Генштабі армії.

Українські військові ліквідували ще 100 російських загарбників та один ворожий літак.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 травня орієнтовно склали: ліквідовано особового складу майже 29450 (+100) осіб.

Також знищено за добу немало техніки окупанта: танків - три (за час вторгнення - 1 305) одиниці, 19 бойових броньованих машин - (3 213), один літак (206), 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня (491), 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (2 217), одну одиницю спеціальної техніки (44).

Також з початку повномасштабного вторгнення знищено 606 артилерійських систем ворога, 201 РСЗВ, 93 засоби ППО, 170 гелікоптерів, 112 крилатих ракет, 13 кораблів.

В повідомленні сказано, що найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти у низці населених пунктів, а потім обстрілював і житло цивільних.

Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. За даними Генштабу ЗСУ, на нашій землі станом на 25 травня були знищені 29 350 супротивників.

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