В Україні у середньому москвичі гинуть на фронті рідше майже у 90 разів за дагестанців, зазначили в Офісі президента.

Москва використовує війну проти України не лише для масового знищення українців, а й для етноциду різних народів Росії, які живуть у складі цієї країни.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Вбивча статистика. У середньому москвичі гинуть на фронті рідше у 87,5 раза за дагестанців, у 275 разів - за бурятів і в 350 - за тувинців. Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України на ранок 27 липня, українські військові з початку повномасштабної війни ліквідували понад 40 тисяч окупантів.

Довідка УНІАН. Етноцидом називають різновид етнонаціональної політики, яка спрямована на знищення ідентичності й культури певного народу (інша назва - етнос). Етноцид можливий без фізичного знищення представників народу, він є складовою геноциду, під час якого людей винищують.

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