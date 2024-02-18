Магомедалі Магомеджанов помер 14 лютого.

Заступник командувача 18-ї армії Російської Федерації полковник Магомедалі Магомеджанов помер у госпіталі тимчасово окупованого Севастополя. Він отримав поранення в ході бойових дій в Україні.

"У минулу середу (14 лютого - УНІАН) в госпіталі міста Севастополь від отриманих в ході боїв поранень помер гвардії полковник, командир 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного флоту, уродженець села Хлют Рутульського району Дагестану Магомедалі Магомеджанов. Він обіймав посаду заступника командувача 18-ї армії", - вказано у повідомленні громадської палати Дагестану Telegram

Зазначається, що він брав участь у чотирьох операціях. Крім того, служив командиром 77-ї окремої бригади в 177-му окремому полку морської піхоти Червонопрапорної Каспійської флотилії.

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15 лютого офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що в Україні "вантажем 200" став полковник Магомеджанов Магомед 77 бригада морської піхоти. Йому компанію склали майор Гарник Микола, старший лейтенант Трифонов Олександр і молодший лейтенант Миколаїв Сергій.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що загальні бойові втрати противника станом на 18 лютого орієнтовно склали близько 402430 особового складу.

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