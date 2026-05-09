Вбитих більше, ніж за 10 років в Афганістані: журналісти розкрили колосальні втрати РФ

До травня втрати лише Башкортостану й Татарстану разом перевищили всі втрати СРСР під час 10-річної війни в Афганістані.

Станом на травень встановлено імена 216 205 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Ці імена встановили журналісти Бі-бі-сі спільно з "Медіазоною". Вони зазначили, що станом на травень втрати лише двох російських регіонів – Башкортостану та Татарстану – у сукупності перевищили всі втрати СРСР під час 10-річної війни в Афганістані.

"За останні 2 тижні до списку додалося понад 4600 імен. Це вище середньої швидкості приросту вбитих у порівнянні з даними минулого року", – наголосили журналісти.

Також вони детально розповіли, що більша частина смертей, підтверджених за останній місяць, стосується тих окупантів, які вважалися зниклими безвісти ще з 2024 року і були в підсумку визнані російською стороною вбитими. Зазначається, що в деяких випадках були знайдені тіла, в інших – відповідне рішення ухвалив суд на підставі запиту родичів або військових частин.

Загальні тенденції російських втрат

За останні 2 тижні Башкортостан досяг позначки 9500 убитих в Україні, а Татарстан - 8 тис. Підтверджені втрати лише цих двох регіонів у сумі (18 116 осіб) вже на 20% перевищують усі радянські втрати під час війни в Афганістані (за офіційними даними, там загинуло трохи більше 15 тис. осіб).

Башкортостан і Татарстан давно посідають перші місця серед усіх російських регіонів за кількістю вбитих. "Для чоловіків із цих регіонів ймовірність опинитися в нашому списку в 20–30 разів вища, ніж для москвичів", – констатують журналісти.

Вони зазначили, що протягом війни рівень російських втрат сильно коливався, але з жовтня 2024 року середньодобова кількість підтверджених загиблих стабільно не опускається нижче 120 осіб.

Хто йде на війну

Аналіз соціального складу ліквідованих показав, що контракти зараз в основному підписують мешканці маленьких міст і сіл, а не мегаполісів.

Кого вдалося ліквідувати

З початку вторгнення підтверджено ліквідацію 7143 офіцерів, у тому числі 494 підполковників, 164 полковників і 15 генералів, серед яких – генерал-майор МВС РФ Андрій Головацький та генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін, який перейшов на бік Росії.

77% усіх втрат офіцерів – це командири нижчої ланки. Саме офіцери у званні від молодшого лейтенанта до капітана відповідають за виконання планів операцій, розроблених вищим командуванням.

Які реальні масштаби втрат

Журналісти визнали, що реальні втрати РФ перевищують наведені ними дані, які охоплюють від 45% до 65% від справжньої кількості загиблих.

"Виходячи з цих оцінок, реальна кількість загиблих серед росіян може становити від 332 600 до 480 500 осіб", – підсумували журналісти.

Втрати РФ на війні в Україні

27 квітня президент Фінляндії Олександр Стубб розповів про колосальні втрати російської армії в Україні за останні місяці та оцінив ситуацію на полі бою.

"Україна щомісяця вбивала або поранила від 30 до 35 тис. російських солдатів", – навів дані Стубб, додавши, що в 95% це відбувалося за допомогою безпілотників.

