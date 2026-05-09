На фронті почали застосовувати ШІ-турель для перехоплення російських дронів (відео)

Ця турель із штучним інтелектом пройшла випробування в бойових умовах і вже застосовується у понад десяти підрозділах на ключових ділянках фронту.

Україна підсилила свою "малу" протиповітряну оборону (ППО) для захисту від російських дронів завдяки масштабуванню застосування турелей зі штучним інтелектом.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram. Він зазначив, що росіяни продовжують атакувати дронами на лінії бойового зіткнення та прифронтових територіях, тому щоб захистити військових і цивільних, Міноборони розвиває напрям "малої" ППО.

"Одне з нових технологічних рішень - українська ШІ-турель від учасника Brave1. Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ", - повідомив Федоров.

Зокрема, як уточнив міністр, першими турель у бойових умовах застосували воїни бригади К-2. Утім, за його словами, сьогодні це рішення вже використовують у понад 10 підрозділах на ключових напрямках фронту.

Також глава оборонного відомства оприлюднив відео застосування цієї турелі.

Так, уперше на відео - реальна бойова робота турелі по ворожих дронах.

Федоров відзначив, що взаємодія з Brave1 та військовими допомогла пройти шлях від креслень до фронту в найстисліші терміни.

"Наступний крок - масштабування рішення та посилення "малої" ППО. Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", - заявив Федоров.

ШІ у військовій сфері

Як повідомляв УНІАН, у квітні Міноборони за підтримки уряду Великої Британії запустило центр Defense AI Center "A1", який впроваджуватиме штучний інтелект у військову сферу.

Також Україна першою в світі залучила міжнародних партнерів до тренування моделей штучного інтелекту при застосуванні безпілотників на основі реальних даних з поля бою.

