На Харківському напрямку окупанти призупинили штурми, - Трегубов

Пауза використовуються усіма для перегрупування і ротацій.

Станом на сьогоднішній ранок не спостерігається штурмових дій з боку російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Угруповання обʼєднаних сил у Telegram. Зокрема, як зазначив речник Віктор Трегубов, "станом на ранок 9 травня в зоні відповідальності УОС російські війська не проводили штурмових дій, хоча до початку оголошеного Кремлем "перемирʼя" інтенсивність атак залишалась дуже високою".

При цьому, як зазначив Трегубов, Сили оборони України, але і російські окупанти, "використовують паузу для перегрупування, ротацій та логістики".

Водночас на фронті триває активна весняна кампанія, а найбільш напруженими залишаються Куп’янський, Лиманський та прикордонні напрямки.

Як повідомляв УНІАН, Україна пропонувала Росії погодитись на припинення вогню з 6 травня, але російські загарбники продовжували завдавати ударів по Україні.

Водночас, Росія погрожувала Україні завдати ракетних ударів по центру Києва, якщо Сили оборони спробують зірвати парад на 9 травня у Москві.

Ці погрози Росія озвучила у зв’язку з щоденними успішними ударами України по російським НПЗ.

При цьому, президент Володимир Зеленський видав указ, яким дозволив Росії провести військовий парад на Красній площі в Москві 9 травня.

Зеленський заявив, що залежність російського параду на 9 травня від можливих дій України свідчить, що давно настав час, аби Росія припинила війну.

