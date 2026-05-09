Названо найкращі відеокарти 'за свої гроші', які можна купити у 2026 році

Авторитетне американське видання PC Gamer оновило рейтинг найкращих відеокарт для ігрових комп'ютерів, актуальних у травні 2026 року. Серед них опинилися представники різних цінових категорій, зокрема бюджетного класу.
Головний висновок статті звучить досить несподівано: оптимальний вибір для більшості гравців – зовсім не флагманські відеокарти GeForce NVIDIA, а збалансована Radeon RX 9070 від AMD. Саме вона забезпечує найкращий баланс ціни, потужності та енергоспоживання.
Карточка оснащена 16 ГБ пам'яті GDDR6, легко розганяється без необхідності додаткового охолодження, і в іграх впевнено перевершує аналогічну за ціною GeForce 5070. Навіть після стабілізації цін вона залишається найпрактичнішим варіантом для 1440p-геймінгу та частково 4K.
Слідом йде Radeon RX 9060 XT 16 GB, яку PC Gamer називає найкращою за співвідношенням ціни та швидкодії. Ця карта практично наздогнала RTX 5060 Ti в 1080p і 1440p, а завдяки 16 ГБ пам'яті та покращеній роботі з трасуванням променів стала помітно універсальнішою, ніж попередні покоління AMD середнього рівня.
Хоча у Nvidia залишається перевага в технологіях на кшталт DLSS і генерації кадрів, у реальній продуктивності розрив мінімальний. Тому RX 9060 XT розглядається як найвигідніший варіант для тих геймерів, хто хоче недорогу, але сучасну відеокарту без серйозних компромісів.
У бюджетній категорії рекомендують RTX 5050. Незважаючи на скромні характеристики та 8 ГБ пам'яті, вона забезпечує стабільні 50–60 FPS у сучасних AAA-хітах і помітно випереджає конкурентів на кшталт Intel Arc B570. При цьому з увімкненим апскейлінгом вона здатна дотягувати до комфортного рівня 1440p-геймінгу.
Серед більш потужних рішень виділяється Radeon RX 9070 XT, яка залишається найкращою відеокартою середнього класу за чистою продуктивністю. Особливий акцент робиться на розгоні та андервольтинг: прискорювач добре масштабується і може видавати помітний приріст FPS без збільшення енергоспоживання.
У топі рейтингу знаходиться Nvidia GeForce RTX 5090, яку в PC Gamer називають абсолютним лідером ринку. Це найпотужніша споживча відеокарта, орієнтована не тільки на ігри, але й на професійні завдання та роботу з ШІ.
Також експерти склали рейтинг найкращих процесорів, які можна купити в травні 2026 року. Всього до рейтингу потрапило вісім моделей: від найдешевших до найдорожчих.
Згідно зі свіжим опитуванням Steam, 51% ПК-геймерів все ще використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. У свою чергу, на 2К перейшло лише 20% геймерів. Найпопулярнішою відеокартою в травні 2026 року є RTX 3060.