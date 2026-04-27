Вибачте за моторошні слова: Стубб оприлюднив колосальні втрати РФ у війні в Україні

Більшість росіян знищують за допомогою дронів.

Президент Фінляндії Олександр Стубб розповів про колосальний рівень втрат російської армії в Україні за останні місяці та оцінив ситуацію на полі бою.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці – і вибачте за похмурі слова – Україна щомісяця вбивала або поранила від 30 до 35 тисяч російських солдатів", – заявив він

При цьому Стубб заявив, що в 95% це відбувалося за допомогою безпілотників.

"Співвідношення втрат: один убитий українець на п'ять убитих росіян", – додав президент Фінляндії.

Втрати РФ на фронті – останні дані

Російські втрати за березень 2026 року досягли найвищого рівня за час війни з Україною і становлять понад 35 тисяч, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Тільки завдяки ударам наших дронів загинули або були важко поранені 33 988 російських військових, а ще 1 363 окупантів були ліквідовані завдяки артилерійським та іншим ударам", - розповів він.

У свою чергу командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) зазначав, що січень 2026 року став уже другим місяцем за час війни, коли втрати Росії на фронті в особовому складі перевищили обсяги залучення новобранців. За його словами, вдруге з моменту вторгнення у 2022 році противник зазнав втрат у живій силі, що перевищують кількість мобілізованих людей.

