Революція в агротехніці: німці перетворили колеса трактора на паливні баки

Розробники кажуть, що технологія дозволить важкій техніці працювати весь день без дозаправлення, використовуючи порожнечі, на які раніше ніхто не звертав уваги.

Німецькі фахівці знайшли спосіб кардинально збільшити запас ходу екологічного сільськогосподарського транспорту. Тепер паливо планують зберігати прямо всередині коліс, що вирішить проблему величезних баків, пише Indian Defence Review.

Інженери компанії Hörmann Vehicle Engineering розробили концепцію, яка перетворює порожнину всередині важких тракторних коліс на резервуари високого тиску. Вони розповіли, що це дозволяє вмістити значно більше водню, ніж традиційні конструкції, не забираючи корисне місце на даху чи в кабіні.

За наявними даними, метою проєкту є створення трактора, який зможе працювати в полі цілий день, що відповідає витривалості звичного дизельного двигуна.

"Одним із викликів є адаптація трактора та його використання до очікуваної меншої місткості водню порівняно з дизельним воднем", – зазначив професор Людгер Фреріхс з Інституту мобільної техніки TU Braunschweig.

На його думку, використання коліс як баків допоможе подолати цей бар'єр.

Згідно з опублікованою інформацією, конструкція передбачає використання "судин", посилених вуглецевим волокном, які розміщуються всередині дисків. Окрім зберігання палива, компанія поєднала колісні баки з новим електричним приводом без використання рідкоземельних матеріалів. Як зазначають розробники, така комбінація є надзвичайно надійною.

Досвід експлуатації прототипів уже є. Зазначається, що трактори Fendt Helios пройшли випробування під час врожаю 2024 року.

"Fendt Helios виконує всю роботу на фермах, яку має виконувати трактор із подібною потужністю та дизельним двигуном", – заявив Бенно Піхльмайєр, директор з глобальних досліджень і передової інженерії в AGCO.

Наразі розробка триває, адже інженерам потрібно остаточно вирішити питання герметичності системи, що постійно обертається під великим навантаженням. Проте, як йдеться у матеріалі, успіх цієї технології дозволить повністю відмовитися від викопного палива в аграрному секторі.

Раніше УНІАН писав, що війна в Ірані вдарила не лише по нафтовому ринку, а й спровокувала різке зростання цін на добрива, без яких сучасне господарство фактично не може працювати. Через блокаду Ормузької протоки ускладнилися постачання карбаміду та аміаку, а ціни на добрива підскочили майже на 50%, що створює серйозний тиск на фермерів.

Експерти попереджають, що наслідки цієї кризи світ може відчути вже у 2027 році у вигляді дорожчих продуктів, слабших врожаїв і навіть ризику продовольчої нестабільності. Особливо вразливими можуть стати бідні країни, які залежать від імпорту продовольства та не мають ресурсів для закупівлі дорогих добрив.

