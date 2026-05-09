Готуємось до подальших рішень: Зеленський зробив заяву щодо вступу в Євросоюз

Україна стане повноправним членом Євросоюзу, переконаний глава держави.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що намагання Росії зламати і розколоти Європу не спрацюють.

Про це глава держави повідомив в Telegram за підсумками розмови із президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Зеленський висловив вдячність за привітання українців та України з Днем Європи і вдячність за всю підтримку Європи для України в час української оборони в повномасштабній війні.

Відео дня

"Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює", - наголосив Зеленський.

Як додав президент України, вони з Коштою обговорили спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України.

Зеленський переконаний, що Україна буде повноправною частиною Євросоюзу:

"Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень".

Крім того, як додав Зеленський, вони обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та домовленість за посередництва США провести обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000.

Заяви Кошти

Своєю чергою, голова Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, шо звертається до українців як до майбутніх членів сім’ї Євросоюзу.

"У День Європи ми відзначаємо спільний європейський проєкт, коли наші засновники обрали єдність замість розбрату та співпрацю замість конфлікту. Вони вирішили побудувати майбутнє миру, свободи та процвітання на руїнах Другої світової війни. Ваша мужність надихає нас щодня. Ви захищаєте наші європейські цінності. Ми будемо поруч з вами стільки, скільки знадобиться для досягнення справедливого та тривалого миру", - наголосив Кошта.

Як заявив президент Європейської Ради, в Європі вірять, що майбутнє українців - у Євросоюзі:

"Для цього ведеться велика та наполеглива робота".

За його словами, в Європі "з нетерпінням чекають на можливість якнайшвидше зробити наступні кроки у процесі вашого вступу".

Кошта переконаний, що разом Євросоюз і Україна побудують спільне європейське майбутнє.

Вступ України в Євросоюз

Як відомо, сьогодні, 9 травня, відзначається День Європи.

Нещодавно, під час виступу перед депутатами Верховної Ради, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна розраховує вже у цьому році відкрити всі шість переговорних кластерів, а у 2027 році вийти на підписання договору про вступ до Євросоюзу.

Водночас, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлена Україною мета вступити до Євросоюзу у 2027 році є виключно українським орієнтиром. Набуття членства вимагає впровадження нелегких реформ, які Україна втілює гарними темпами.

Вас також можуть зацікавити новини: