Країни НАТО готуються, що Трамп виведе більше військ США з Європи, – Bloomberg

У Європі побоюються, що Трамп скоротить американську військову присутність ще в кількох країнах НАТО.

Європейські союзники США очікують, що президент Дональд Трамп оголосить про нове скорочення американського військового контингенту в Європі після рішення вивести 5000 військових із Німеччини.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з внутрішніми обговореннями в НАТО. За їхніми словами, адміністрація Трампа також може переглянути плани розміщення американських ракет великої дальності в Німеччині, ухвалені ще за президентства Джо Байдена.

Дипломати країн НАТО припускають, що наступними під скорочення американської присутності можуть потрапити Італія та Іспанія. Також розглядається можливість припинення участі США у частині військових навчань у Європі.

За даними джерел, Вашингтон може перенаправити частину військ до країн, які адміністрація Трампа вважає більш лояльними. Зокрема, йдеться про Польщу, яка вже давно домагається збільшення американської військової присутності.

У НАТО занепокоєні заявами Трампа

Побоювання союзників посилилися після публічних заяв Трампа щодо європейських партнерів. Наприкінці квітня він різко розкритикував Італію та Іспанію через, на його думку, недостатню підтримку американських дій на Близькому Сході.

"Італія нам ніяк не допомогла. А Іспанія була жахливою", – заявив Трамп, відповідаючи на питання про можливе скорочення військ у цих країнах.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що роль США в НАТО потребує переоцінки, якщо європейські союзники не готові брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.

У Європі зараз перебувають 85 тисяч американських військових

Наразі у Європі дислоковано близько 85 тисяч американських військовослужбовців. Американські бази використовуються як плацдарм для операцій на Близькому Сході, в Африці та Центральній Азії, а також для стримування Росії у Східній Європі.

Попри занепокоєння, дипломати НАТО вважають, що можливості Трампа для масштабного виведення військ обмежені рішеннями Конгресу США. Минулого року американські законодавці ухвалили закон, який забороняє скорочувати чисельність військ у Європі нижче 76 тисяч без погодження Конгресу.

За інформацією джерел, США вже розширюють військову інфраструктуру у Польщі та Греції. Йдеться про базу табору Костюшка у Польщі та базу в затоці Суда у Греції.

Виведення військ США з Європи - останні новини

Як повідомляв УНІАН, після заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що США "принижені" у війні проти Ірану, Пентагон оголосив про плани вивести 5000 військовослужбовців зі своїх баз у цій країні.

Як пише The Times, слова Мерца підкреслили глибокі розбіжності між Європою та Дональдом Трампом щодо війни з Іраном і глобальної безпеки загалом. При цьому багато експертів розглядають виведення військ як критичний етап у триваючому розриві відносин США з Європою.

