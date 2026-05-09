Чому не варто друкувати чек після зняття готівки: експерти назвали приховану загрозу

Банки закликають завжди перевіряти термінал на наявність підозрілих пристроїв.

Знайома кнопка "надрукувати чек" після зняття готівки насправді є серйозною загрозою для вашого гаманця. Про це повідомляють експерти з банківської безпеки, закликаючи користувачів негайно змінити свої фінансові звички, пише Click.

Багато українців за звичкою натискають "так", коли банкомат пропонує роздрукувати квитанцію. Проблема в тому, що цей аркуш паперу містить критично важливу інформацію, яка в руках зловмисників перетворюється на зброю.

"Квитанція може містити інформацію, таку як доступний баланс або інші дані, які, якщо вони потраплять у неправильні руки, можуть бути використані з шахрайськими цілями", – зазначається у матеріалі.

Саме тому банки рекомендують перевіряти дані лише на екрані або через мобільні додатки.

На думку експертів, якщо квитанція вам все ж знадобилася, її слід "повністю знищити, щоб уникнути відновлення даних зловмисниками". Крім цього, фахівці закликають завжди перевіряти термінал на наявність підозрілих пристроїв та обов'язково закривати клавіатуру рукою, коли вводите PIN-код.

Окрім цього, важливо також уникати допомоги незнайомцям, навіть якщо вони здаються добрими. Якщо ж сталася неприємність і картка залишилася всередині банкомату, радять негайно звертатися одразу до банку.

Раніше УНІАН писав про нову схему шахрайства з банкоматами під назвою "невидима нитка": злочинці вставляють у слот для картки тонку нейлонову нитку, через що банкомат зчитує картку, але не повертає її користувачу. Потім вони під приводом "допомоги" підглядають PIN-код або чекають, поки людина піде, дістають картку та знімають гроші.

