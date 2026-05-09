Microsoft визнала, що в основі Windows 11 досі лежить код 30-річної давнини

Незважаючи на сучасний інтерфейс та активне просування функцій ШІ, Windows 11 досі базується на коді, створеному ще за часів Windows 95.

Незважаючи на сучасний інтерфейс та активне просування ШІ-функцій, Windows 11 досіспирається на код, створений в епоху Windows 95. Про це розповів технічнийдиректор Microsoft Марк Руссинович, визнавши, що стародавній API Win32 залишається фундаментом операційної системи навіть у 2026 році.

За словами Руссиновича, у 90-ті ніхто не припускав, що Win32 переживе десятиліття та залишиться "першокласним API" через 30 років. Тоді інженери мріяли про "літаючі машини та місячні бази", а не про те, що код часів Windows 95 відіграватиме ключову роль у Windows.

Проте саме Win32 досі відповідає за безліч базових функцій Windows – від запуску класичних додатків до контекстних меню та системних інструментів. Microsoft не раз намагалася замінити стару архітектуру більш сучасними рішеннями на кшталт WinRT та UWP, однак повністю відмовитися від Win32 так і не вдалося. Причина – величезна екосистема програм, побудованих навколо цього AP.

Відео дня

Руссинович підкреслив, що багато старих інструментів компанії не тільки не зникли, але й стали ще важливішими. Як приклад він навів пакет Sysinternals, розроблений ще в 1996 році: деякі його компоненти тепер безпосередньо інтегруються в Windows 11.

Заява директора Microsoft викликала в мережі широке обговорення. Частина користувачів здивувалася тому, що сучасна ОС, як і раніше, залежить від технологій минулого століття, але, як підкреслюють на Reddit, відмова від старого коду, ймовірно, викличе численні проблеми з сумісністю – особливо зі старими додатками та іграми.

Раніше Microsoft анонсувала масштабний план щодо поліпшення Windows 11. IT-гігант визнав численні скарги користувачів 11-ки та пообіцяв виправити найбільш дратівливі елементи ОС.

Наприклад, користувачі нарешті зможуть перезапускати та вимикати ПК без оновлення Windows 11. За замовчуванням завжди будуть кнопки "Перезапустити" та "Вимкнути" без встановлення патча. Також Microsoft дозволить робити безкінечну паузу на встановлення оновлення.

УНІАН назвав 5 функцій Windows 11, які варто вимкнути прямо зараз. Вони активно споживають ресурси і можуть уповільнювати роботу комп'ютера.

Вас також можуть зацікавити новини: