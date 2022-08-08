Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про ліквідацію 11 російських окупантів, ураження складу боєприпасів, Антонівського та Каховського мостів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook щодо ситуації станом на 16.00.

"За ніч нашими ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено ворожі втрати у кількості 11 рашистів та двох військових автівок. Також відпрацьовано і підтверджено ураження складу боєприпасів, Антонівського та Каховського мостів", - мовиться у дописі.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються, додали у Командуванні.

Водночас у Чорному морі на бойовому чергуванні продовжують перебувати чотири носії 24-х "Калібрів" та один великий десантний корабель.

"Ранком з акваторії Чорного моря був зафіксований пуск чотирьох крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі ракети знищено в південному і центральних регіонах України", - констатували у ОК "Південь".

Загальне корабельне угруповання ворога в кількості 12 одиниць традиційно здійснює маневрування вздовж південно-західного узбережжя Криму у безпечному від уражень районі.

"Функціонування "зернових коридорів" триває за планом, під контролем Стамбульського координаційного центру. Зривів та провокацій не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що армія України завдала удари по Антонівському автомобільному та залізничному мостах й зруйнувала транспортні та логістичні шляхи ворога.

Нагадаємо, супротивники вдерлися на нашу землю рано вранці 24 лютого. На українській території вже ліквідували 42 тис. 340 супротивників.

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