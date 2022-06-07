Процес повернення загиблих військових триває, зазначили у Міноборони України.

Наразі на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 210 тіл захисників Маріуполя.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя.

"На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них - героїчні оборонці "Азовсталі". Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців.

Нагадаємо, захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатись на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

За даними Міноборони, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Згодом ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

Нині вони перебувають на тимчасово окупованих територіях. Для повернення їх додому планується обмін.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі".

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