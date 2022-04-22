Щоб компенсувати втрати на війні в Україні, російське командування почало набирати в армію навіть психічно нездорових юнаків.
Це підтверджує чергове перехоплення розмови, яке опублікувала Служба безпеки України у своєму офіційному Telegram-каналі.
На аудіозаписі бесіди чутно, як мати переживає за здоров'я свого сина-окупанта, який страждає від проблем з ментальним здоров'ям. А він у відповідь стверджує, що на фронті відчуває себе тільки краще.
"З моїми психічними розладами це [війна, — прим.] дуже навіть на користь йде. Бачиш, який спокійний, так? Маніяк, як серійний вбивця, як Чикатило, спокійний...", — заявив молодий окупант.
Відповідь сина стривожила матір, і вона припустила, що психіка юнака "кудись не туди пішла". Однак солдат у відповідь лише повторив свої слова про те, як став більш спокійним.
Нагадаємо, в спробі компенсувати втрати на війні командування РФ набирає в армію всіх, кого може. Про це свідчить одне з попередніх перехоплень розмови від СБУ. Під час бесіди російський військовий інструктор повідомив, що в Ростові мобілізували наркоманів, дідів і чоловіків, які торгували своїми тілами.
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