За словами окупанта, він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають.

Російські окупанти шукають "українські патрони", щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.

Про це свідчить чергова перехоплена розмова СБУ. Вона показує, наскільки деморалізована й розбита армія загарбника.

"Я тобі по секрету скажу... Ми хотіли патронами 7.62, українськими, коротше, один одному ноги попрострелити й повернутися в госпіталь в Буденовськ...", – поділився з матір’ю окупант.

За словами окупанта, він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають. Залишки його бригади зараз дислокуються у Миколаївській області.

"У нас 120 людей відправили назад з бригади до шпиталю з пораненнями… Ще близько 320 людей поранених та 350 людей – "200-й" вантаж", - додав російський військовий й визнав, що його бригада - небоєготовна.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти скаржаться на "дядька Вовку" і розповідають про величезні втрати в Україні. У Генштабі ЗСУ заявили, що 14 тисяч росіян ліквідовано в нашій країні після початку вторгнення.

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