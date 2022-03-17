З початку російського вторгнення в Україну окупанти зазнали значних втрат.

У мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти скаржаться на "дядька Вовку" і розповідають про величезні втрати в Україні.

Очевидно, що йдеться про президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Нас в батальйоні залишилося людей 20. Другу добу взагалі не спимо. Поки ще кріпимося... Пацанів дох*ра втратили... Нас в ж*пу кидають, в саму ж*пу. Таке відчуття, що дядько Вовка хоче, щоб нас усіх порвали нах*й", - каже один з окупантів.

А другий росіянин додає: "Та не кажи так, нормально все. Будемо живі".

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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