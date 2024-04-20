Канцлер Німеччини висловився про війну українців проти росіян після того, як повернувся з Китаю.

Триває повномасштабна війна в Україні, і канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що у світі практично немає жодного очільника уряду, який вірив би в наявність для РФ якогось сенсу в протистоянні.

Німецький чиновник на заході в місті Хемніц заявив, що "це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", пише DW. "У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс...", - сказав Шольц.

Варто зазначити, що таку заяву канцлер зробив після того, як повернувся з Китаю, який США звинуватили в розпалюванні війни в українській державі. У Китаї канцлер зустрічався з лідером країни Сі Цзіньпіном.

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Наприкінці березня спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей сказав, що РФ і Україна сподіваються, що війна може закінчитися завдяки переговорам, попри різні погляди на вихід із конфлікту.

Раніше китайська сторона пропонувала свій "мирний план", у якому є пункт щодо припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів, однак не йдеться про виведення військ РФ з території України, які їм вдалося захопити.

Влада України вже ініціювала проведення глобального саміту миру. Захід може відбутися у Швейцарії 15-16 червня. На саміт може прибути представник Китаю.

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров говорив, що російські окупаційні війська не мають наміру переривати бойові дії на українській території навіть у разі початку переговорного процесу щодо війни.

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