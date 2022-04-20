Росіяни поступово перетворюють місто на справжнє гетто для українців, підсумував чиновник.

Російські окупанти змушують мешканців Маріуполя пересуватися містом тільки з білими пов’язками.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.

За словами маріупольців, росіяни вже відкрито пригрозили їм розстрілом.

"Окупанти від "м’яких" пропозицій носити білі стрічки цивільним, як позначка "свій-чужий" перейшли до прямих погроз про відкриття вогню на ураження по кожному, хто буде знаходитись на вулиці без таких позначок", - написав він.

Росіяни поступово перетворюють місто на справжнє гетто для українців, одночасно використовуючи мирних громадян як приманку для виявлення вогньових точок, наголосив Андрющенко.

Блокада Маріуполя та "Азовсталі": що відомо

Нагадаємо, Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

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