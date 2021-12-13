Окрім одягу та їжі важливо взяти з собою аптечку.

На тлі інформації про ймовірний наступ Кремля, деякі українці почали збиратися на війну. Якщо ветерани та резервісти, разом з бійцями територіальної оборони, вже знають, що брати із собою у випадку атаки з боку РФ, то інші українці можуть розгубитися та усе забути.

Що покласти у "тривожну валізу", розповіли у новому сюжеті "Спецкор" на телеканалі 2+2.

Поки влада у містах перевіряє укриття на випадок обстрілів, у соцмережах поширюють відео про те, як уберегтися під час ворожих атак та що брати із собою, якщо раптом почнуться бойові дії. Практичні поради про так званий тривожний набір дали ветерани та бійці територіальної оборони. Якщо війна з Кремлем перейде в активну фазу, потрібно обов'язково зібрати необхідні речі та не забути про аптечку.

Ще треба мати з собою: головні речі, які мають бути у "тривожній валізі"

Перш за все, під час військових дій потрібно забути про моду, а дбати, перш за все, про безпеку і комфорт. Саме тому, окрім документів та грошей, важливо взяти із собою зручне високе взуття та теплі речі. Легкий флісовий одяг, гамаші та дощовик - усі ці речі можуть знадобитися під час атаки з боку ворога.

Серед елементарних речей, про які можна легко забути, опинився посуд. Зручна ложка стане у пригоді, адже без неї важко буде їсти провізію, яку також потрібно з собою брати.

Найголовніше серед усіх речей з "тривожної валізи" - аптечка. Тренер з тактичної медицини показав вміст своєї аптечки. Там можна побачити хлоргексидин, засоби для обробки ран та ремені з джгутами, які допоможуть спинити кровотечу. Найчастіше саме такі травми отримують при обстрілах, та навіть при звичайних ДТП.

Читайте такожНа Донбасі український військовий підірвався на забороненій мініУкраїнці, які переймаються за свою безпеку та складають "тривожні валізи", можуть піти на спеціальні курси. Нині можна навчитися першої медичної допомоги, дізнатися про правила поведінки під час бойових дій, а також пройти підготовку для допомоги військовим у боротьбі з ворогом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі російські бойовики розмістили з порушеннями 235 одиниць техніки. Про це повідомили в ОБСЄ.

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Автор: Поліна Кузенко