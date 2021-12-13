Міністри засудили нарощування Росією військової потужності та її агресивну риторику щодо України.

Глави МЗС країн "Великої сімки" попередили РФ про серйозні наслідки у разі посилення військової агресії проти України.

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та високого представника Європейського Союзу за підсумками саміту в Ліверпулі.

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"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів Америки та високий представник Європейського Союзу, єдині в нашому засудженні нарощування Росією військової потужності та агресивної риторики щодо України", - заявили глави МЗС.

Вони закликали Росію знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності, як це зробив президент США Джо Байден під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним 7 грудня.

Також глави МЗС G7 підтвердили свою підтримку зусиль Франції та Німеччини в "нормандському форматі" щодо досягнення виконання Мінських угод повною мірою з метою врегулювання конфлікту на сході України.

"Будь-яке застосування сили для зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися в тому, що подальша військова агресія проти України призведе до величезних наслідків і серйозної ціни у відповідь", - підкреслюється в заяві.

Крім того, глави МЗС G7 підтвердили непохитну прихильність суверенітету і територіальної цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє.

Разом з тим вони привітали стриману позицію України.

Також глави МЗС країн "Великої сімки" домовилися інтенсифікувати співпрацю, що стосується загальної відповіді (Росії).

Ситуація на українському кордоні:

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну заклопотаність в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових в кордон з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розмістила біля кордонів України та на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис.військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення у підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Автор: Вікторія Токарєва