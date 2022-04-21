Анонсів закупівель не буде з міркувань безпеки.

Євросоюз погодився купляти важке озброєння та безкоштовно передавати його Україні для підтримки у війні проти Росії.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю Європейській правді.

"Про це не буде дуже багато новин, з міркувань безпеки. Але ми дотримуємося своїх зобов’язань поставити вам цю зброю", - зазначив Мішель.

"Я чудово пам’ятаю, як за два дні після початку війни президент Зеленський зателефонував мені і попросив координувати надання Україні зброї. Для ЄС це було дуже складне рішення, ми такого ще не робили. Але ми впоралися за кілька годин!", - додав він.

За його словами, за два місяці відтоді ЄС вже виділив 1,5 млрд євро через інструмент European Peace facility (використовується для закупівлі для покриття потреб ЗСУ – ред.).

"І це – на додаток до підтримки від багатьох країн членів ЄС, що надходить на двосторонньому рівні. Та цієї допомоги недостатньо, ми маємо та будемо робити ще більше", - наголосив Мішель.

Нагадаємо, Україна заповнила опитувальник, необхідний на шляху набуття країною статусу кандидата у ЄС.

8 квітня під час візиту до Києва голова Єврокомісії фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Дипломатичний радник президента Володимира Зеленського, відповідальний за євроінтеграцію, заступник глави ОПУ Ігор Жовква вважає, що вступ України до ЄС станеться найближчими роками та точно не триватиме "п'ятирічки".

Вас також можуть зацікавити новини: