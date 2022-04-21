Євросоюз погодився купляти важке озброєння та безкоштовно передавати його Україні для підтримки у війні проти Росії.
Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю Європейській правді.
"Про це не буде дуже багато новин, з міркувань безпеки. Але ми дотримуємося своїх зобов’язань поставити вам цю зброю", - зазначив Мішель.
"Я чудово пам’ятаю, як за два дні після початку війни президент Зеленський зателефонував мені і попросив координувати надання Україні зброї. Для ЄС це було дуже складне рішення, ми такого ще не робили. Але ми впоралися за кілька годин!", - додав він.
За його словами, за два місяці відтоді ЄС вже виділив 1,5 млрд євро через інструмент European Peace facility (використовується для закупівлі для покриття потреб ЗСУ – ред.).
"І це – на додаток до підтримки від багатьох країн членів ЄС, що надходить на двосторонньому рівні. Та цієї допомоги недостатньо, ми маємо та будемо робити ще більше", - наголосив Мішель.
Нагадаємо, Україна заповнила опитувальник, необхідний на шляху набуття країною статусу кандидата у ЄС.
8 квітня під час візиту до Києва голова Єврокомісії фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.
Дипломатичний радник президента Володимира Зеленського, відповідальний за євроінтеграцію, заступник глави ОПУ Ігор Жовква вважає, що вступ України до ЄС станеться найближчими роками та точно не триватиме "п'ятирічки".