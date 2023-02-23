Представники ЄС, США та Британії планують обговорити можливе ухилення від санкцій.

У Європейському Союзі зацікавились значним зростанням торгівлі з країнами, які є сусідами з Росією.

Про це заявив нещодавно призначений уповноважений ЄС із санкцій Девід ОʼСалліван в коментарі Financial Times.

"Ми спостерігаємо різке скорочення торговельних потоків із ЄС до Росії та незвичайні сплески торгівлі з іншими третіми країнами, особливо з тими, що знаходяться в безпосередній близькості до Росії", – сказав він.

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За словами ОʼСаллівана, справа дійшла до розслідування змін у торгових потоках. Тепер представники ЄС і партнерів, зокрема США та Великої Британії, мають намір поділитися інформацією про можливе ухилення від санкцій на зустрічі 23 лютого. Це пояснюється тим, що вони прагнуть посилити контроль.

У звіті Європейського банку реконструкції та розвитку вказується, що сусідні з Росією країни, особливо такі як Киргизстан та Вірменія, після початку російської агресії проти України значно збільшили імпорт товарів. На думку аналітиків, це вказує на те, що вони взяли на себе роль торговельних посередників для Росії.

Як Росія обходить санкції, щоб отримувати товари

Раніше стало відомо, що Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників з Нідерландів попри введені санкції. У поставках мікрочіпів на російський ринок в обхід західних санкцій підозрюється і німецька компанія Smart Impex. Фірми-посередники для поставки мікрочіпів були створені в Туреччині та Гонконгу.

Нещодавно китайську компанію викрили в поставках до Росії обладнання для ракет

Bloomberg писав, що офіційні особи в Європі занепокоєні несподіваним сплеском експорту побутової техніки, яку РФ може купувати через треті країни для подальшого використання мікрочипів з пральних машин і холодильників у військовій техніці.

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