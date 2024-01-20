Внаслідок влучання по пункту управління ударними БПЛА знищено як мінімум троє осіб та майже стільки ж отримали поранення.

У Збройних силах України розповіли, що російській загарбник "Мойсей" був ліквідований на лівобережжі разом зі своїми товаришами по службі на Херсонщині. Як розповіли у ВМС ЗСУ, окупанта, який був у складі розрахунку ударних безпілотників, ліквідовано на лівобережжі Дніпра.

"Військові 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського знищили ворожий розрахунок ударних БПЛА на лівому березі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Українські військові також оприлюднили відео, на якому зафіксовано ювелірну роботу остроградців.

Відео дня

Як зазначається, пізніше стало відомо, що внаслідок влучання по пункту управління ударними БПЛА загинули як мінімум троє осіб та майже стільки ж отримали поранення.

"За інформацією з відкритих джерел, серед тих хто відправився на "концерт до Кобзона" був й старший групи розрахунку на позивний "Мойсей", - наголошують у ВМС ЗС України.

Ліквідація окупанта "Мойсея" - деталі

19 січня стало відомо, що на війні в Україні ліквідували російського окупанта Едуарда, який вів у Telegram канал "Мойсей. Зведення з фронту".

Він опублікував останнє повідомлення кілька днів тому. Зокрема, 17 січня загарбник написав: "У Кринках пекло....". Вже 19 грудня його дружина повідомила про його загибель. Жінка пише, що обставин його загибелі не знає.

Загарбник був оператором безпілотних літальних апаратів, а також збирав гроші на БПЛА для армії РФ. Російські "воєнкори" пишуть, що він вистежував українські човни й катери на Херсонщині.

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