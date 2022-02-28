З 24 лютого втрати ворога становлять близько 5,3 тисячі військових.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 6:00 28 лютого становлять: літаки - 29, гелікоптери - 29, танки -191, бойові броньовані машини - 816, гармати - 74, ЗРК БУК - 1, град - 21, автомобільна техніка - 291, цистерни - 60, БПЛА ОТР - 3, кораблі/катери - 2, засоби ППО - 5.
Втрати серед особового складу - орієнтовно 5300.
"Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою", - уточнила Маляр.
Вона додала, що інформацію у МОУ можуть отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Тому надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
"Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити, у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - додала заступниця міністра оборони.