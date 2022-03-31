Йдеться про жінок, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що ще близько 100 тис. жителів Маріуполя потребують негайної евакуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Верещук сказала під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Україна".

"Нам вдалося вивезти і допомогти врятуватись 75 тисячам людей. Ви розумієте, що це приблизні цифри, але ми говоримо десь так. Тепер щодо тих, хто залишився і потребує негайної евакуації, – це близько 100 тис. людей", - заявила Верещук і додала, що йдеться про жінок, дітей, людей похилого віку і людей з інвалідністю.

"І коли ми говоримо про те, скільки Росія насильницьким способом депортувала людей, українських громадян, дітей-сиріт, мешканців геріатричних пансіонатів, то йдеться про приблизно про 45 тис. людей", - сказала вона.

Нагадаємо, що сьогодні до Маріуполя відправили 45 автобусів для евакуації громадян.

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