Евакуацію мирного населення з прифронтових міст триває.

Місцева влада і рятувальники продовжують робити все для того, щоб убезпечити мирне населення.

Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко відзвітував про евакуйоване населення Авдіївки та Вугледару.

"Сьогодні вивезли 28 осіб з Авдіївки (серед них 7 дітей) і 183 людини з Вугледару (серед них 36 дітей). Рятуємо українців від російських вбивць!",- написав Кириленко у своєму Telegram-профілі.

Нагадаємо, у Маріуполі з-під завалів драматичного театру продовжують рятувати людей. На момент бомбардування в театрі перебувало до тисячі осіб.

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