Однак дані вимагають підтвердження.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що українські військові могли знищити черговий російський корабель минулої ночі. Однак ці дані поки вимагають підтвердження.

Відповідну заяву Арестович зробив під час свого традиційного вечірнього брифінгу про ситуацію на фронті.

В середині ролика радник глави ОП почав озвучувати оновлені втрати Росії в Україні. Він дійшов до катерів і кораблів, яких, за офіційними даними, знищено вісім одиниць.

Далі Арестович заявив: "Дехто каже, що вже 9 одиниць [кораблів/катерів] після сьогоднішньої ночі. Ця інформація потребує уточнення".

Нагадаємо, останнім кораблем, який знищили ЗСУ, став крейсер "Москва" — флагман чорноморського флоту. Два тижні тому в нього вдарили українськими ракетами "Нептун". В результаті попадання корабель отримав пошкодження, загорівся, а згодом перекинувся і потонув. Згідно із заявою матері одного з матросів, який перебував на "Москві", при обстрілі крейсера загинуло 40 російських окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: