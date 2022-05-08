Населений пункт з перших днів повномасштабного вторгнення росіян був в окупації.

З'явилися фото зі звільненого від окупації населеного пункту Циркуни в Харківській області.

Кадри оприлюднив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення росіян були в окупації. "Рускій мір" приніс лише страждання і розруху: знищені домівки та вулиці. Сьогодні місцеві зі сльозами на очах зустрічали захисників, які вибороли звільнення села. Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір попри терор росіян", - зазначив він.

За словами Синєгубова, зараз у населеному пункті працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування.

"Просимо бути вкрай обережними та не поспішати із поверненням додому, як би цього не хотілося. Зараз це все ще небезпечно. Як тільки нам дозволять військові - ми почнемо відновлювати критичну інфраструктуру. Тримаємося і віримо в наші Збройні сили України, які щодня вибивають ворога з нашої рідної землі", - підсумував голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області ворог втратив контроль над селищем Циркуни. На Слобожанському напрямку російські загарбники намагаються зупинити просування Збройних сил України до державного кордону.

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